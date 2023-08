Via dal Napoli solo a fine agosto | Garcia vuole provarlo

(Di giovedì 3 agosto 2023) In casaè tempo di valutazioni, in attesa di colpi di mercato. Incertezza per un azzurro: prima di cederlo,Rudiè a lavoro per plasmare il suo, quello del nuovo corso post scudetto. Una squadra, quella guidata dal tecnico francese, chiamata a ripetersi e, perché no, a migliorarsi. Miglioramento che passa dal mercato – su cui ilè a lavoro – ma anche da una rosa piena di potenziale da valorizzare. In questo senso sono molti gli azzurri che potrebbero meritarsi una chance. Altri invece partiranno. Ma il tecnico francese, prima di ogni scelta,anzitutto essere certo di privarsi di qualche elemento. Discorso che vale in particolare per un azzurro, per il quale si aspetterà eventualmente ...

...prendere il piccolo e portarselo, però Gaffur le ha consigliato di tacere, per non finire nei guai, dato che non lo ha fermato... Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara...... ghiaia e sabbia legati insiemeghiaccio. Si trova principalmente nelle regioni artiche, in ... I periodi più caldi, tuttavia, possono dare ila processi metabolici che consentono a questi ...Una delegazione guidataministero, composta anche rappresentanti tecnici di Inail e Croce rossa italiana, si trova in questi giorni a Leopoli per una serie di visite alle strutture di cura e ...

Calciomercato, Berardi via dal Sassuolo Carnevali: "È la nostra bandiera" La Gazzetta dello Sport

Una ragazza è rimasta ferita investita dal tram nella zona di via Notarbartolo. La giovane pare che indossasse le cuffie e non ha sentito l’arrivo delle vetture La ferita è stata trasportata dai sanit ...Pronti oltre due milioni per l’adeguamento sismico dell’istituto elementare di Cattolica. L’amministrazione: "Intervento finito in due estati" ...