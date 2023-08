Vi ricordate la famosa stanza “rubata” in Sardegna? In realtà era dei vicini | ma loro sono finiti nei guai lo stesso

Si erano trovati una stanza in meno nel loro appartamento a Porto Rotondo, e avevano fatto denuncia. Ora salta fuori che i vicini avevano la proprietà su quella manciata di metri quadrati e si sono ...Anche un'attriceprecipita nel baratro e finisce nel tritacarne dei ricoveri. 'Arco e poi Rovereto, prima una casa di riposo poi un'altra. Infine arrivo qui a Mori in questa residenza per ...Come potrei organizzare la mia visita alla Casa di Giulietta La Casa di Giulietta,per la ...di fare una foto sotto il famoso balcone e di lasciare un messaggio d'amore sul muro. Cosa ...

Vi ricordate la famosa stanza "rubata" in Sardegna In realtà era dei ... Open

Grosseto, 3 agosto 2023 – Sarà lo spettacolo "Un perdente di successo” a dare inizio alla III edizione del festival “Giorni Felici”, evento di domenica 20 agosto (ore 19) presso il resort La Pescaia a ...Dai Cinque Stelle che non avrebbero preso tanti voti al dito medio rivolto ai tifosi del Torino: l'esperienza politica dell'ex leader di sinistra è contraddistinta da qualche caduta di stile di troppo ...