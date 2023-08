Vi ricordate la famiglia che ha trovato la casa in Sardegna con una camera “rubata”? I vicini si sono fatti giustizia da soli…

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si erano trovati una stanza in meno nel loro appartamento a Porto Rotondo, e avevano fatto denuncia. Ora salta fuori che iavevano la proprietà su quella manciata di metri quadrati e sida soli. A giugno Fabiano Corti era andato con la suanel villino comprato ed ereditato dalla madre, morta a inizio anno. All’arrivo, l’amara scoperta: al secondo piano “qualcuno”, durante l’inverno, aveva tirato giù una parete e l’aveva ricostruita 4 metri più avanti, trasformando lada letto in poco più di uno sgabuzzino. Lasciando anche un gran disordine, tra mobili alla rinfusa, polvere e calcinacci. Corti aveva quindi sporto denuncia e presentato una serie di documenti sulla proprietà dell’immobile, con le mappe catastali. Dopo alcuni mesi di indagine ...

A giugno Fabiano Corti era andato con la suanel villino comprato ed ereditato dalla madre, morta a inizio anno. All'arrivo, l'amara scoperta: al secondo piano 'qualcuno', durante l'inverno, ......e dignitoso contro lo sfruttamento di donne e uomini in quella che è una Repubblica -, ... il tesoriere della Lega L'ALBERO GENEALOGICO Da Ignazio a Leonardo Apache, laLa Russa LA ...... dove scoprirà che la suaè piena di segreti. Il tutto sullo sfondo di un'Australia ... Only Murders in the Building 3 Disney+ 8 agostoche Paul Rudd era apparso nella seconda stagione ...

Vi ricordate la famosa stanza "rubata" in Sardegna In realtà era dei ... Open

Dai Cinque Stelle che non avrebbero preso tanti voti al dito medio rivolto ai tifosi del Torino: l'esperienza politica dell'ex leader di sinistra è contraddistinta da qualche caduta di stile di troppo ...Qui è presente la fraternità 'Vergine della Divina Provvidenza'. La ricorda Cesare Parola, ex presidente Oftal di Cuneo, al suo 48° pellegrinaggio: “Quando nacque la comunità l’allora vescovo disse a ...