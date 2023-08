Vent' anni fa | The O C ha dato inizio al grande cambio di paradigma nella mascolinità

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 agosto 2023)fa, la frase "benvenuto a the O.C., stronzetto" venne pronunciata in TV per la prima volta, cambiando il mondo. Questa serie, seguito - almeno nello spirito- di Beverly Hills 90210 in forza alla Fox, ci ha fatto conoscere il mondo dei ricchi delle zone più elitarie - in riva al mare- di tutta la California del Sud attraverso gli occhi di uno dei meno abbienti. Si tratta di Ryan Atwood, interpretato da un tristissimo Benjamin McKenzie, peraltro sempre in canottiera. Nell'episodio pilota della serie, divenuta immediatamente leggendaria, Ryan ci viene presentato come un ragazzo di belle speranze che viene accolto con qualche riserva in una delle zone più ricche ed esclusive del Paese. Lì, stringe un'improbabile amicizia con Seth - interpretato da Adam Brody -, il figlio nerd e tremendamente bullizzato del suo difensore d'ufficio - di nome Sandy ...