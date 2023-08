Vende biglietto per il concerto | ma è una truffa | denunciato dai Carabinieri

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Castelfranci hannoun ventenne della provincia di Foggia (già noto alle Forze dell’Ordine), ritenuto responsabile di “”. L’indagine ha consentito di smascherare l’attivitàldina messa in atto dal giovane che aveva messo in vendita su Facebook unper ildi un noto cantautore italiano che si terrà questo mese a Pompei. Ma, dopo aver ottenuto il pagamento di 120 euro mediante bonifico bancario, ne ometteva la consegna all’ignara acquirente. Attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare il malfattore per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Si ricordano ancora una volta gli utili ...

Vende biglietto per il concerto, ma è una truffa: denunciato 20enne AvellinoToday

L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal giovane che aveva messo in vendita su Facebook un biglietto per il concerto di un noto cantautore italiano che si terrà ...