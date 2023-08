Valle Telesina | un uomo si toglie la vita in un uliveto | la scoperta all’alba

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un gesto autolesionistico. Stavolta la tragedia si è consumata a Castelvenere. Questa mattina, in via Brizio, un contadino, nell’accedere a un fondo agricolo di un, si è imbattuto nel corpo di un. Forze dell’ordine e sanitari del 118 sono stati avvisati tempestivamente, ma ogni intervento per salvargli lasi è rivelato inutile. L’, M.G., 56 anni, è stato rinvenutoimpiccato a un albero. I carabinieri hanno effettato i rilievi e gli accertamenti del caso. Il cadavere è stato poi trasportato all’Ospedale San Pio dove, probabilmente, sarà eseguito l’esame autoptico. Al momento non sono state individuate le possibili motivazioni del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.