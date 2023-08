Usa | ventenne nata da un donatore di sperma scopre di avere 65 fratellastri

Il test del Dna e la scoperta Brenna ha raccontato la sua storia aToday . La vicenda è iniziata qualche anno fa quando ha deciso di fare un test del Dna: subito scoprì di avere 13 fratellastrma in seguito è stata aggiunta ad alcune chat di gruppo e si è resa ...Cosa risultata come costante e direi piuttosto strana vista la collocazionedella Società. Il ... e insieme all'esperto Roberto, entrano deJong e un altro ragazzo di cantera, ilAnsu Fati. ...... Parigi, Wimbledon e New York), non sorprende che quest'anno anche ilAlcaraz abbia rinunciato al luglio europeo per atterrare direttamente sul cemento. Nel 2022 dopo Wimbledon (...

Usa, ragazza di 20 anni nata da un donatore di sperma scopre di avere 65 fratellastri dopo il test del Dna TGCOM

Negli Usa una 20enne nata da un donatore di sperma ha scoperto di avere 65 fratellastri dopo aver fatto un test del Dna. Brenna Siperko, originaria del Maryland cresciuta come figlia unica, è riuscita ...La preferita dal mitico Divin codino è solo una. E rispecchia un po' le doti del campione: è genuina, inarrestabile, piccola ma dal grande cuore ...