Usa | rientrato allarme al Senato | nessun uomo armato

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – E’l’aldegli Stati Uniti, evacuato dopo le notizie di unarrivate con una telefonata al 911 che segnalava una sparatoria. Secondo la polizia di Washington, citata da AbcNews, si sarebbe trattato di un errore. “Non ci sono feriti e non c’è”, ha detto un portavoce. “Per favore, state lontano dall’area perché stiamo ancora indagando. Continueremo a comunicare con il pubblico qui -aveva twittato la polizia di Capitol Hill – Se vi trovate all’interno degli edifici del, tutti dovrebbero trovare un posto sicuro a causa delle notizia di un. Da notare che non abbiamo notizie confermate di colpi di arma da fuoco”. ...

E'l'allarme al Senato degli Stati Uniti, evacuato dopo le notizie di un uomo armato arrivate con una telefonata al 911 che segnalava una sparatoria. Secondo la polizia di Washington, citata da ...L'allarme è poi. Secondo la polizia di Washington, citata da AbcNews , si sarebbe trattato di un errore. "Non ci sono feriti e non c'è nessun uomo armato", ha detto un portavoce. Solo un ...l'allarme al Senato degli Stati Uniti, evacuato dopo le notizie di un uomo armato arrivate con una telefonata al 911 che segnalava una sparatoria. Secondo la polizia di Washington, citata da ...

Media Usa: evacuato il Russell Senate Office Building, allarme rientrato RaiNews

L'allarme poco dopo è rientrato. L'allarme arriva a 24 ore dall'attesa apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta e si sta preparando ...I controlli del Capitol Police hanno riportato la situazione alla normalità. L’allarme arriva a 24 ore dall’apparizione di Donald Trump in tribunale per la sua incriminazione ...