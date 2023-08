USA | l’annuncio di Trump terrorizza i suoi sostenitori

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti D’America, Donald, nelle ultime ore ha emanato un comunicato ai. Gli stessi che sono rimasti senza parole dopo aver ascoltato le sue parole Nel bene o nel male Donaldfa sempre parlare di sé negli Stati Uniti D’America. Anche se, nelle ultime ore, le notizie che circolano sul suo conto non sono assolutamente delle migliori. Tanto è vero che il noto imprenditore lo sa fin troppo bene ed ha voluto avvisare iin una email. All’interno del comunicato, però, ha letteralmenteto isimpatizzanti. Ed il motivo è fin troppo evidente. Come riportato in precedenza si sta parlando molto di lui dopo che, nelle ultime ore, il Dipartimento di Giustizia lo avrebbe ...

...e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge'...00 - BOE - Riunione di politica monetaria,tassi e ... - 1,5%) 13:30: Challenger licenziamenti (preced. 40,71K unità) 14:30:...Gli Stati Uniti hanno dato ordine di evacuare parte dello staff della propria ambasciata in Niger a seguito del colpo di Stato militare. A darneè stato il Segretario di Stato americano Antony Blinken spiegando che ''abbiamo ordinato la partenza temporanea del personale non di emergenza e dei loro familiari dal Niger''. Blinken ha ......tratta di una professione cui non si arriva leggendo un. ... " E poi sono'unico uomo qui da noi. E' una specie di clan, in ...Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...