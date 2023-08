Usa | incriminazione Trump | perché questa è diversa e più grave delle altre

(Di giovedì 3 agosto 2023) Washington, 3 ago. (Adnkronos/Washington Post) - Arrivato alla terzain quattro mesi, Donaldha infranto ormai da tempo il tabù della primadi un ex presidente degli Stati Uniti, facendolo diventare una sorta di 'new normal'. Ma queste volta, concordano giuristi e storici interpellati dal Washington, la situazione èda quellaincriminazioni, e potenzialmente molto più. Anche se le accuse di aver usato fondi elettorali per pagare il silenzio di una pornostar e di aver illecitamente portato via e nascosto dalla Casa Bianca documenti segreti sono importanti, quelle che verranno formalizzate oggi adi fatto imputano a un ex presidente di aver tentato di sovvertire il sistema democratico. ...

Usa, nuova incriminazione per Trump: cosa rischia questa volta Adnkronos

