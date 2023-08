Usa | incriminazione Trump | perché questa è diversa e più grave delle altre

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) "I crimini per il quale è incriminato sono di una portata maggiore di qualsiasi altro commesso contro il Paese" Arrivato alla terzain quattro mesi, Donaldha infranto ormai da tempo il tabù della primadi un ex presidente degli Stati Uniti, facendolo diventare una sorta di ‘new normal’. Ma queste volta, concordano giuristi e storici interpellati dal Washington, la situazione èda quellaincriminazioni, e potenzialmente molto più. Anche se le accuse di aver usato fondi elettorali per pagare il silenzio di una pornostar e di aver illecitamente portato via e nascosto dalla Casa Bianca documenti segreti sono importanti, quelle che verranno formalizzate oggi adi fatto imputano a un ex ...