Uomini e donne | chi torna e chi arriva sul trono Cosa succede a settembre

Manca poco più di un mese al ritorno in tv di, e Maria De Filippi è al lavoro per scegliere i nuovi protagonisti del suo dating show. Già da diversi giorni hanno iniziato a circolare diversi nomi per quanto riguarda il trono ...GWCER sarà guidata da un CDA diche da anni danno il loro importante contributo nel mondo dell'efficientamento energetico e della finanza etica: Presidente in carica Paolo Zanghieri, ...Cosa accadrà nella nuova edizione diSicuramente il pubblico di Canale 5 ritroverà nel parterre del Trono Over Gemma Galgani . La dama torinese si rimetterà nuovamente in gioco per cercare l'amore, da grande protagonista ...

Uomini e Donne 2023/24, il totonomi dei tronisti: Francesca e Fouad di Temptation e Alice in lizza Fanpage.it

Secondo alcune indiscrezioni, l'ex protagonista di Temptation Island Francesca Sorrentino potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e Donne.Stando alle più recenti indiscrezioni pare che per Gemma Galgani quella del 2023 sarà l'ultima edizione di Uomini e Donne.