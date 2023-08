Universiadi 2023 | Italscherma da applausi | oro e argento di Rossini e Tangherlini

(Di giovedì 3 agosto 2023) Chengdu – Scherma azzurra d’oro e d’alledi Chengdu. Doppietta italiana, dopo una finale tutta azzurra e marchigiana, nel fioretto femminile con il successo di Serenasu Elenaa quattro anni dalla vittoria di Erica Cipressa nell’ultima edizione di Napoli 2019. Una grande giornata per l’Italia della scherma che raggiunge così quota tre medaglie (ieri l’della spadista Sara Kowalczyk). Nella spada maschile, invece, stop nei quarti di finale per Simone Mencarelli. Il capolavoro di Serenaè iniziato nel turno delle 32 con il successo per 15-8 sull’ungherese Mesteri. Ancora una larga vittoria per l’anconetana delle Fiamme Gialle nel tabellone da 16 contro la francese Nayl con il punteggio di 15-5. La certezza della medaglia è arrivata, ...

Tra l'altro l'Associazione delle università somale ha fatto subito sapere di non aver inviato alcuno sprinter alle. Il ministro dello sport, Mohamed Barre Mohamud, si è scusato per l'...La squadra di fioretto azzurra alleGrande soddisfazione per Elena Tangherlini allein corso in Cina. La schermitrice jesina, studentessa di Scienze sociali all'Università di Camerino, ha centrato la ...Neanche il tempo di chiudere un evento che entra in gioco il successivo. Europei, Mondiali,, Assoluti e ora le Superfinal di World Cup per chiudere la stagione. Gli azzurri si tufferanno dal 4 al 6 agosto a Berlino. Si parte con la coppia azzurra Marsaglia/Tocci, sesti a Fukuoka, ...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: l'Italia sale al 5° posto nel medagliere con 4 ori di giornata! OA Sport

Alle Universiadi la Somalia ha schierato nella gara 'regina' dell'atletica una ragazza che non è una sprinter e che ha fatto registrare il tempo più alto della storia della disciplina ...Al via la manutenzione ordinaria di diversi impianti sportivi pubblici della zona orientale di Napoli. Ci sono a disposizione diverse migliaia di euro per intervenire nei beni comunali ...