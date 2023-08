Una turista americana è morta dopo uno scontro tra una barca e un veliero

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Non ce l'ha fatta lasbalzata in marela collisione tra un'imzione da diporto e ilturistico avvenuta poco prima delle 18,00 nelle acque di fronte al Fiordo di Furore. La donna di 44 anni era con la famiglia, il marito e due figlioletti, quando il gozzo sorrentino di sette metri di lunghezza preso a noleggio con conducente sarebbe andato a sbattere dritta contro la prua delturistico Tortuga sul quale viaggiavano circa 80 persone. Tremendo l'impatto, con la donna che sarebbe finita tra le eliche del motore riportando profonde ferite multiple su tutto il corpo, specie alla testa. Ferito anche il marito, a una spalla, miracolosamente illesi i bambini. Soccorsa dagli uomini della Guardia Costiera di Amalfi col supporto di natanti ...

AGI - Non ce l'ha fatta la turista americana sbalzata in mare dopo la collisione tra un'imbarcazione da diporto e il veliero ... Ferito anche il marito, a una spalla, miracolosamente illesi i bambini.

Una 44enne è deceduta a seguito di uno scontro in mare all’altezza del Fiordo di Furore; ferito il marito, miracolosamente illesi i due figli ...Teatro della collisione è stata la costa amalfitana. La donna, 44 anni, sarebbe finita tra le eliche del motore ed è deceduta in ospedale ...