Una terapia per restituire ruolo e dignità al Parlamento

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un’intervista del ministro della Difesa, Guido Crosetto, già fondatore di Fratelli d’Italia, a Francesco Verderami di domenica 30 luglio, ricca di spunti e temi interessanti, si conclude con questa valutazione da parte del ministro che è considerato uno dei migliori esponenti del governo sul tema del: “Sto dicendo che i parlamentari hanno tempistiche antiquate, molto lente, questa abitudine che il martedì si inizia a lavorare e il giovedì si finisce la trovo molto irritante. Va aumentata la produttività…”. Chiosa così sostanzialmente Crosetto. C’è in questa annotazione forse qualcosa di fondato, ma per altri versi ci sembra che la questione vera si ponga in termini ben diversi… La questione dello stravolgimento delcostituzionale delè seria e di grande rilievo, ancorché trascurata, anche perché in questo ...