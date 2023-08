Un secolo fedele...

Leggi su agi

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Ha festeggiato i 102 anni in caserma, assieme ai colleghi, il vice brigadiere dei carabinieri Pietro Di Russo. Il motto dell'Arma è "nei secoli", e Di Russo con la sua longevità lo ha di fatto incarnato. Nato nel 1921, il sottufficiale ha vissuto da carabiniere tutti i più significativi eventi storici dell'ultimo, e ha celebrato il suo compleanno nella sede della Compagnia di Bagheria (Palermo), dove ha prestato servizio per 40 anni. Accolto con emozione e simpatia dai comandanti della Compagnia e della Stazione da una rappresentanza di militari Di Russo, accompagnato dai tre figli, ha ritrovato per un giorno l'Arma, che si molto evoluta rispetto al passato, ma conserva ancora intatti i valori per i quali il sottufficiale si era arruolato. All'ultracentenario il comandante della compagnia di Bagheria, capitano Francesco Battaglia, ...