Un posto al sole | anticipazioni 7 agosto | Eugenio farà una rivelazione a Damiano 

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 3 agosto 2023) La soap Unalcontinua a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori della rete ammiraglia RAI. Leinerenti alla puntata che andrà in onda su Rai Tre lunedì 72023, rivelano cheinformerà Damiano di ciò che è venuto a sapere da Antonio. Scopriamo insieme qualche spoiler in più riguardo riguardo al nuovo imperdibile appuntamento di Upas. UnalCosa accadrà nel corso della puntata di Unalche andrà in onda in prima visione su Rai Tre lunedì 72023? Gli spoiler fanno sapere cheinformerà Damiano di quanto ha scoperto da Antonio. Rosa all’oscuro di tutto cercherà ...