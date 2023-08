Un leak svela tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S23 FE

Finora, le voci sullo Snapdragon 8 Gen4 sono state davvero pochissime, se non altro perché il SoC verrà lanciato solo nel corso del 2024. Oggi, però, un nuovoproveniente dalla Cinauna serie di interessanti novità sul SoC Qualcomm del prossimo anno , spiegando quale processo produttivo verrà utilizzato per la sua realizzazione. Stando a quanto ...La dimensione del pannello sarà, come da tradizione, pari a 6,7", mentre isembrano confermare i precedenti render di OnePlus 12 , i quali stabilivano che lo smartphone avrebbe avuto una selfie -...Pioggia disul nuovo smartphone top di gamma di OnePlus: dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 12 , infatti, un nuovo rumor proveniente dalla Cina ciquale sarà la finestra di lancio di ...

Call of Duty Modern Warfare 3: leak svela la keyart prima dell ... Everyeye Videogiochi

Il prossimo tablet budget di Xiaomi dovrebbe arrivare come Redmi Pad SE: ecco le prime immagini e le specifiche del nuovo modello.Un leak ha svelato la keyart di Call of Duty Modern Warfare 3, che non ha ancora ricevuto una presentazione ufficiale da Activision.