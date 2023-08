Un gruppo di hacker vuole creare il sistema perfetto per proteggere i nostri dati

(Di giovedì 3 agosto 2023) IlCult of the Dead Cow ha sviluppato un codice perapp e social network rispettosi della privacy

La rivendicazione di questo nuovo attacco è arrivata tramite il canale Telegram deldi. In un post dei cybercriminali la premier italiana Giorgia Meloni viene raffigurata come un ...Gli analisti di Microsoft Threat Intelligence hanno documentato sul portale della compagnia un nuovo tentativo di phishing condotto via Teams daldirussi Midnight Blizzard , anche noto come Nobelium. L'ultimo tentativo di sottrarre chiavi di accesso e dati è particolarmente insidioso perché nel mirino ci sono organizzazioni ......che ha definito "pratiche di sicurezza informatica negligenti" che avrebbero consentito agli...ha fatto è stato descrivere accuratamente quale modalità di accesso è stata utilizzata dal...

Gruppo di hacker filorusso attacca i siti di 5 banche italiane tra cui Bper ed Mps Il Fatto Quotidiano

Il gruppo Cult of the Dead Cow ha sviluppato un codice per creare app e social network rispettosi della privacy ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...