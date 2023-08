Un comune italiano intitola un impianto sportivo a Michele Leone | campione NWA

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) Come abbiamo scoperto, la scena italiana del wrestling ha origini ben più antiche rispetto a quanto credevamo, parte almeno dagli inizi del secolo scorso, con veri pionieri della lotta in italia come Giovanni Raicevich o Primo Carnera, che dalla Boxe passò al wrestling o, nel dopoguerra, atleti comeJacovacci, Antonio Fusero, Giampiero Verazzi, Giorgio Calza e molti altri, durando quasi fino agli inizi degli anni 80, per poi sparire (e ricomparire agli inizi degli anni 2000). Ma tanti erano i nostri connazionali che varcarono l’Oceano e andarono a lottare con successo in Nord America: oltre al leggendario Bruno Sammartino, leggendarioWWE, o i plurititolati Lorenzo Parente, Gianluca Savoldi ein NWA. Proprio quest’ultimo, abruzzese originario di Pettorano sul Gizio (in Abruzzo, ...