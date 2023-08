Un 90enne è recluso a San Vittore perché nessuna rsa lo ' vuole' ai domiciliari

Leggi su agi

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Un uomo di 90 anni è detenuto nel carcere di Sanda alcune settimanenon si trova al momento una rsa che lo accolga dove possa stare aiin considerazione dell'età. Era stato arrestato l'11 luglio scorso per il tentato omicidio della sua compagna di 86 anni nella rsa di Cinisello Balsamo dove entrambi erano ospiti. L'aveva colpita col bastone da passeggio dopo una lite. La magistratura ha dato parere favorevole al suo ricollocamento in rsa mastruttura è in condizione oospitarlo. "Le sue condizioni di salute sono buone" viene riferito all'AGI. La notizia arriva in giorni molto difficili per l'istituto di pena milanese dove nel giro di pochi giorni sono morte due persone. Uno è un cittadino modalvo di 38 anni che si è tolto la vita sabato, pochi giorni ...