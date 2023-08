Ultime Notizie Roma del 03-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è volata dal Messico al Perù per incontrare l’uomo che aveva fatto innamorare su internet una donna messicana 51 anni Blanca arellano è stata uccisa comprata le sono stati prelevati gli organi la polizia individuato è arrestato L’uomo con l’accusa di omicidio tratta di esseri umani e traffico di organi ma lui si dichiara innocente Che vergogna Ti giuro che la paga Zagaria attacco il 23enne in carcere per l’omicidio della sua ex fidanzata Sofia castelli a Cologno Monzese Milano avrebbe inviato questi sms un amico mentre era nascosto nell’armadio prima del delitto il giovane nel carcere di Monza nel frattempo a Cologno si è svolta una fiaccolata per ricordare la ragazza uccisa sabato previsti i funerali il 39enne che lunedì sera a San Vito ...