Ultime Notizie Roma del 03-08-2023 ore 16 | 10

(Di giovedì 3 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme capi di Stato di Croazia Grecia Malta Portogallo Slovenia tutti i membri del gruppo al raviolo si è impegnato a sostenere iniziative di azione congiunta con la crisi climatica ha fatto a Pella l’Unione Europea gli altri paesi del Mediterraneo e alle comunità internazionali affinché mantengano questo tema in cima alla loro agenda politica lo si legge in una nota del Quirinale che fa riferimento la crisi climatica nelle aree del Mediterraneo alla necessità di reagire subito da parte di tutti l’aula della camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza volta a sostenere l’esame della proposta di legge dell’opposizione sul salario minimo per un periodo di 60 giorni voti a favore sono stati ...