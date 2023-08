Ultime Notizie Roma del 03-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno essere evitati azioni che possono alimentare le tensioni tra la Russia e l’Ucraina lo ha detto il presidente turco erdogan in un colloquio telefonico con il leader del Cremlino Vladimir Putin e nel corso del quale è il leader Russo ha confermato che si recherà in Turchia per incontrarlo di persona il presidente erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente Putin durante il colloquio i leader hanno raggiunto un accordo sulla visita si legge nella nota diffusa da quella che però non ha fornito una data la conversazione erdogan Ha ribadito il ruolo di mediazione che intende svolgere Ankara dicendo che la Turchia continuerà impegnarsi intensamente per ripristinare l’accordo sul grano raggiunto a Istanbul il 2 luglio dello scorso anno è dal quale la ...