Ultime Notizie – Mondiali ciclismo 2023 | Italia in semifinale inseguimento su pista

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’accede alle semifinali nell’suaididi Glasgow. La squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha chiuso le qualifiche al terzo posto, con il tempo di 3.50.408, a oltre tre secondi e mezzo dalla Danimarca, la più veloce della mattina in 3.46.816. Domani le semifinali con l’che affronterà la Nuova Zelanda, seconda nelle qualifiche. mentre la Danimarca affronterà l’Australia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Tutte le forze politiche sono sostanzialmente stabili , ma lesui (nuovi) dissapori tra Italia Viva e Azione pongono un serio problema per questi soggetti in vista delle Europee 2024, ...L'Ucraina continua con la sua strategia di attacchi oltre confine. Volodymyr Zelensky vuole portare la guerra in Russia, solo oggi sono stati abbattuti sette droni sul territorio russo. L'ultimo nel ...In attesa dimaggiormente approfondite sul progetto, una dellenovità che riguardano Agatha: Coven of Chaos , una delle prossime serie tv MCU con protagonista l'attrice Kathryn Hahn nel ruolo di ...

Ucraina, ultime notizie: massiccio attacco di droni su Kiev, raid sul grano nel Danubio Il Sole 24 ORE

Il Meteo Folle di Luglio 2023: Un Segnale di Allarme per il Cambiamento Climatico Il meteo di Luglio 2023 è stato un fenomeno che ha lasciato tutti senza parole. La combinazione di temporali ...Stando agli ultimi dati diffusi dai vertici di Kyoto, infatti, il sequel ha raggiunto quota 18,51 milioni di copie vendute in tutto il mondo, alla data del 30 giugno 2023. Già di per sé notevole, tale ...