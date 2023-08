Ultime Notizie – Guerra Ucraina Russia | le ultime notizie e news di oggi 3 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le forze armate ucraine ”hanno intercettato e distrutto nella notte quindici droni” su Kiev. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale, Serhi Popko, spiegando che a essere abbattuti sono stati droni kamikaze iraniani Shahed. ”Secondo le informazioni di cui disponiamo al momento, nella capitale non ci sono state vittime, né danni materiali”, ha spiegato Popko. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione