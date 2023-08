Ultime Notizie – Donald Trump si dichiara non colpevole per assalto al Congresso | rilasciato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023)si èto nonper i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 che avrebbero portato all’a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell’ex presidente e le pene massime che questi comportano. L’ex presidente ha scelto di parlare direttamente in aula perrsi non, invece di lasciare che fossero i suoi avvocati a farlo. L’ex presidente Usa è stato quindicon la condizione di non avere contatti con i testimoni del suo caso, se non in presenza degli avvocati. “L’imputato non deve avere comunicazioni riguardo ai fatti del caso con ...