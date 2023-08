Ultime Notizie – Da Mattarella a Meloni | gli auguri in un libro per i 60 anni dell’Adnkronos

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’editore Giuseppe Marra: “Testimonianze importanti che ci onorano, confermando come l’autonomia, la tempestività, il pluralismo e l’autorevolezza assicurate dall’Adnkronos siano l’unica forma di giornalismo in grado di affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi” Glidel presidente della Repubblica Sergioe l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia. Questi e molti altri i contributi per i 60dell’agenzia di stampa Adnkronos raccolti in una pubblicazione che uscirà in occasione di questo grande traguardo. Nei messaggi di importanti esponenti della politica, della cultura e dell’economia che hanno voluto rivolgere uno al presidente dell’agenzia Giuseppe Marra si sottolinea il ruolo da protagonista dell’agenzia di stampa nel ...

SalvatoreVarie Baronissi, il testamento di Marcello Torre affisso in Comune 3 Agosto Zerottonove Cava, entrano nel vivo i festeggiamenti per il SS. Salvatore 3 Agosto CyberZONe ...... Ariete spendaccione ARTICOLO SUCCESSIVO Bullismo a Latina: tutti promossi i bulli indagatiVarie Baronissi, il testamento di Marcello Torre affisso in Comune 3 Agosto Zerottonove Cava,...ARTICOLO PRECEDENTE Fascicolo sanitario elettronico 2.0: tutte le novità ARTICOLO SUCCESSIVO Baronissi, il testamento di Marcello Torre affisso in ComuneVarie Baronissi, il testamento ...

Ucraina, ultime notizie: massiccio attacco di droni su Kiev, raid sul grano nel Danubio Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Il numero di mine sul territorio che le nostre truppe hanno riconquistato è assolutamente folle. In media ci sono tre, quattro, cinque mine per metro quadro", ha detto alla tv ...(ANSA) - NEW YORK, 03 AGO - Dai campi di football a quelli di calcio. Tom Brady è diventato infatti co-proprietario del Birmingham City Football Club, il club calcistico inglese con sede nell'omonima ...