‘Ufficio parole smarrite’ a Sant’Agnello | l’evento teatrale interattivo per bambini

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno ii protagonisti dell’appuntamento in programma venerdì 4 agosto alle 19:30 presso l’Oasi in Città, nell’ambito della rassegna degli eventi estivi del Comune di“R…Estate Sintonizzati FM 80065”.è intitolato “Ufficiosmarrite”, è consigliato per un pubblico dai 4 anni in su ed è a cura della Compagnia “Teatro nel Baule”, nata nel 2010, e composta da Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio, Dimitri Tetta e Luca Di Tommaso. «Il teatro nel baule nasce dall’esigenza di un gruppo di attori di dar vita ad una compagniache operi sul territorio con il proprio linguaggio e con la propria poetica – spiegano gli artisti – Uno degli obiettivi è rendere il teatro luogo di scambio, aperto al confronto e allo studio di diverse forme ...