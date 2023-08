UFFICIALE | la Reggiana tessera Portanova | 'Chiediamo rispetto | è un giocatore come gli altri'

UFFICIALE: Reggiana, colpo in attacco: acquistato Vido dall'Atalanta TUTTO mercato WEB

«Manolo Portanova per noi è un calciatore come gli altri». La Reggiana, club che milita nel campionato di calcio di Serie B, rompe il silenzio sull'atleta condannato in primo grado a 6 anni, in abbrev ...Dopo la sentenza del Coni che ha dato il via libera due giorni fa, Portanova è stato ufficialmente tesserato dalla Reggiana ...