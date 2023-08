UFFICIALE | Joao Pedro riparte dal Gremio | il comunicato

(Di giovedì 3 agosto 2023), ex attaccante del Cagliari, ha firmato ufficialmente con il, club brasiliano. Ecco il, ex attaccante del Cagliari, ha firmato ufficialmente con il, club brasiliano. Ecco il– Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense annuncia un altro rinforzo per la sequenza della stagione. L’attaccante JoãoGalvão arriva per rafforzare l’attacco del Gremista e firma un contratto di prestito per un anno, fino alla fine di luglio 2024. All’età di 31 anni, l’esperto atleta ha difeso il club turco Fenerbahçe nell’ultima stagione europea. La presentazione si svolge questo giovedì 03, presso il CT Presidente Luiz Carvalho, alle 14:30.

Nuova avventura per l'ex attaccante del Cagliari, Pedro, che lascia il Fenerbahce e firma con il Gremio. Il centravanti italo-brasiliano, classe 1992, arriva dal club turco con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ex Cagliari, l'attaccante italo brasiliano Joao Pedro si è trasferito dal Fenerbahce al Gremio con la formula del prestito