Multa di 100mila euro e squalifica, per due anni, per essersi rivolta al tribunale ordinario non rispettando la giurisdizione del Tas di Losanna. L'esclusione del club dalle coppe europee sarà però sospesa. Infatti, la UEFA ha parzialmente accolto il ricorso e la chiusura non totale della BayArena è stata sospesa per 'un periodo di prova di due anni'.

UEFA: sospesa la squalifica all'Osasuna, al suo posto una multa Calcio News 24

Il club spagnolo si era rivolto al tribunale ordinario di Pamplona: motivo per cui la UEFA ha sanzionato la società con una multa e la squalifica dalle coppe con la condizionale.Champions League per il Barcellona: dal caso Negreira alla decisione ufficiale della UEFA. Ecco la situazione.