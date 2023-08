Udinese | vicino un colpo dalla Juventus

Non c'è una pretesa statistica, ovviamente, è solo un'idea per seguire dala condizione dei ... Giroud, Thiaw e Tomori (Milan); Valencia (Salernitana); Semedo e Samardzic () 2 PUNTI : ...Intanto,anche Isaksen dal Midtjylland : accordo con l'esterno offensivo classe 2001. Si ..., rinforzo sulle fasce: dal Watford ecco Ferreira. El Bilal Touré è un nuovo giocatore dell'...... agente di Fabbian, per discutere gli ultimi dettagli riguardanti il passaggio del giovane centrocampista all'. Ore calde, Samardzic è sempre piùall'Inter.

Gazzetta dello sport: Blitz Udinese, Akè è vicino Udinese Blog

Altro giorno di calciomercato: pedine che si muovono, un po' di chiacchiericcio, ma ancora poche ufficialità. Andiamo a riassumere i movimenti più interessanti della giornata. Prende sempre più corpo ...La Roma punta a Leonardo. Sollivo a Napoli: per sostituire Mbappe' il Psg ora guarda a Ramos, mollando Osimhen (ANSA) ...