Un raid russo sul terminal del grano sul Danubio avrebbe provocato, secondo l', la distruzione di 40mila tonnellate di grano. La Romania in allerta: 'Inaccettabili gli attacchi vicino al ...... i droni russi colpiscono i ponti in cemento armato in terra. È questa l'ennesima puntata ... La doppia novità delleore è rappresentata dal contatto Erdogan - Putin da un lato e dalla ...

Ucraina, ultime notizie: massiccio attacco di droni su Kiev, raid sul grano nel Danubio Il Sole 24 ORE

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è tornato a parlare della guerra in Ucraina, affermando che la sovranità ucraina è scomparsa.(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Un filobus con le persone che andavano al lavoro è stato bombardato questa mattina a Kherson, in Ucraina meridionale, ci sono feriti, ha riferito il capo regionale Roman Mrochk ...