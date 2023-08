Ucraina | torna Playboy | in copertina una modella ferita in un raid

(Di giovedì 3 agosto 2023) Leggi Anche Hayley Hasselhoff è la primacurvy a posare per una cover di '': 'Papà approva' Leggi Anche Dolly Parton rientra nelle vesti di coniglietta di '' per fare un regalo ...

Anche lei, a modo suo, è un simbolo della resistenza. Bretman Rock, il primo coniglietto gay sulla cover di Playboy Ultimo Aggiornamento 03/08/23 Fotogallery - Gwyneth Paltrow, le foto della ...Playboy ine la copertina del numero, il primo stampato dall'inizio della guerra, porterà in copertina una ex modella, moglie di un deputato, sopravvissuta a un attentato e che porta ...PORDENONE "pordenonelegge, dal 13 al 17 settembre con 334 incontri in cartellone e 570 protagonisti ... il nuovo romanzo di Andrei Kurkov, la voce letteraria più nota dell'del nostro ...

Torna PlayBoy in Ucraina, in copertina una modella sopravvissuta a un raid russo la Repubblica

Sospeso l'anno scorso, il primo numero dall'inizio della guerra è dedicato a una sopravvissuta a attacco a Kiev nei primi giorni dell'invasione ...Iryna Bilotserkovets è in bikini-armatura, benda sull’occhio perso nell’attentato:la rivista come (nuovo) strumento di propaganda ...