Ucraina-Russia | Kiev sotto attacco | abbattuti 15 droni

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine ''hanno intercettato e distrutto nella notte quindici'' su. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhi Popko, spiegando che a esseresono statikamikaze iraniani Shahed. ''Secondo le informazioni di cui disponiamo al momento, nella capitale non ci sono state vittime, né danni materiali'', ha spiegato Popko. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Leggi anche, sempre più guerra di droni: la strategia di Kiev dietro raid su Mosca, droni su Kiev e Odessa. Putin andrà in Turchia da Erdogan Guerra, Mosca ...Gli eserciti e le forze in campo die dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...... lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riporta Rbc -. Laha inferto un colpo durissimo nella guerra del grano: i suoi ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev di nuovo sotto attacco la Repubblica

Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Serhi Popko, spiegando che a essere abbattuti sono stati droni kamikaze iraniani Shahed. ”Secondo le ...Guerra Ucraina, le ultime notizie di oggi. Le forze di Kiev hanno abbattuto nella notte una quindicina di droni kamikaze russi, ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale ucraina.