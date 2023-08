Ucraina | raid russi a Zaporizhzhia | uccisa una donna

(Di giovedì 3 agosto 2023) Kiev, 3 ago. (Adnkronos) – Unadi 58 anni è statadopo un pesante fuoco di artiglieria russa e attacchi aerei che hanno preso di mira più di 20 insediamenti nella regione di. Lo ha reso noto l’amministrazione militare regionale, precisando che laè morta a causa del bombardamento della città di Preobrazhenka.Nella vicina Kherson, funzionari ucraini hanno detto che un uomo di 74 anni è stato gravemente ferito in un attacco di artiglieria russa al centro della città. Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, ha riferito che nei pressi della cattedrale di Santa Caterina sono stati feriti tre passeggeri di un autobus. L'articolo CalcioWeb.

...il capo l'Amministrazione militare della capitale precisando che "ilaereo nella capitale è durato esattamente tre ore". Al momento non si registrano vittime o danni. Secondo Rbc -le ...Leggi anche- Russia, sempre più guerra di droni: la strategia di Kiev dietrosu Mosca, droni su Kiev e Odessa. Putin andrà in Turchia da Erdogan Guerra- Russia, Mosca ...Unrusso sul terminal del grano sul Danubio avrebbe provocato, secondo l', la distruzione di 40mila tonnellate di grano. La Romania in allerta: 'Inaccettabili gli attacchi vicino al ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie e news di oggi 3 agosto Adnkronos

Agenzia Kiev, 3 ago. Una donna di 58 anni è stata uccisa dopo un pesante fuoco di artiglieria russa e attacchi aerei che hanno preso di mira più di 20 insediamenti nella regione di… Leggi ...Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto nella notte quasi 15 droni kamikaze di tipo Shahed durante un attacco russo: lo ha riferito su Telegram il capo l'Amministrazione militare della capita ...