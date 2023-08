L'attacco da parte dei Russi è durato circa tre ore, con i cittadini di Kiev costretti a rimanere nei rifugi. Segnalate diverse esplosioni, per fortuna senza provocare vittime o danni. Da ......arduo per le sudamericane che devono cercare di vincere per sperare di raggiungere il primo...00 Corinthians (Bra) - Newells Old Boys (Arg) 02:30COPPA DIFC Chernihiv - Livyi ...... che inciampa nuovamente sulla tennista. Questa è solamente la seconda volta che succede ... Kasatkina riesce a portarsi sul 4 - 1, nel settimo gioco si fa strappare la battuta, nell'è lei ...

Ucraina, ottavo attacco consecutivo su Kiev: distrutti quindici droni kamikaze TGLA7

Kiev, 3 agosto 2023 – “Intercettati e distrutti 15 droni ” lanciati dalla Russia su Kiev. È il risultato della controffensiva ucraina avvenuta nella notte sui cieli della capitale, dove le linee di di ...L’allerta aerea è stata sospesa intorno alle quattro del mattino. L’ottavo attacco da parte dei Russi è durato circa tre ore, con i cittadini di Kiev costretti a rimanere nei rifugi. Segnalate diverse ...