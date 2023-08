Ucraina | la Russia bombarda un filobus e la cattedrale di Santa Caterina a Cherson

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ancora un attacco delle truppe russe a. Questa volta, i militari di Mosca hanno colpito uncon a bordo persone che andavano al lavoro, ferendone tre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le persone ferite sono state trasportate in ambulanza in ospedale. Tra i feriti ci sono una donna di 39 anni e un uomo di 53 anni, oltre a un anziano di 74 anni che si trova in gravissime condizioni. A riferirlo è la testata Rbc-Ukraine, che cita il capo della regione del, Roman Mrochka, che su Telegram ha dichiarato: «I russi sono spietati: questa volta sono statiti i trasporti pubblici e le persone che andavano al lavoro». Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine le bombe erano dirette contro una, ma hanno finito col colpire anche il mezzo di trasporto ...

Ma adesso tra il golpe in Niger, crocevia di dinamiche che interessano, Cina ed Europa, gli ... Olanda al voto in autunno e l'Europa a giugno il tutto sullo sfondo della guerra in, anche ...Ancora un attacco delle truppe russe a Cherson. Questa volta, i militari di Mosca hanno colpito un filobus con a bordo persone che andavano al lavoro, ferendone tre. Sul posto sono intervenuti i ...Leggi anche, sempre più guerra di droni: la strategia di Kiev dietro raid su Mosca, droni su Kiev e Odessa. Putin andrà in Turchia da Erdogan Guerra, Mosca ...

Un attacco russo con droni kamikaze ha colpito Kiev. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando Serhiy Popko, capo del Kmva, l'amministrazione militare di Kiev.