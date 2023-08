Ucraina | dipendenti servizi emergenza accusati per incidente in cui morì ministro Interni

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Kiev, 3 ago. (Adnkronos) – Il Reparto Investigativo di Stato ucraino ha riferito che cinquedelo diStatale sono statidi violazione della sicurezza e di negligenza per l’in elicottero in cui a gennaio, fra gli altri, ildell’Interno Denys Monastyrsky.Glisono il capo del dipartimento dell’aviazione, della ricerca e soccorso aereo delo di, il suo comandante ad interim, il comandante dello squadrone dell’aviazione, il vice comandante per l’addestramento al volo e il capo delo di sicurezza del volo di l’unità di aviazione speciale di Nizhyn.L’è avvenuto il 18 gennaio a Brovary, una ...