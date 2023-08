Ucraina | Blinken vuole denunciare all' Onu il cibo come arma di guerra

(Di giovedì 3 agosto 2023) Durante la presidenza mensile degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Segretario di Stato americano Antonyuserà l'occasione per condannare l'impiego del...

'non sta cercando di trasformare questa riunione del Consiglio di sicurezza in un incontro ... ma Mosca sarà chiaramente nel mirino per la sua invasione dell'e il suo recente ritiro ......spaziale statunitense NASA e dovrebbe incontrare anche il Segretario di Stato Antony. Oyun -... avversario degli Stati Uniti, ha subito le conseguenze dell'invasione russa dell'dello ...Nelle scorse settimane il segretario di Stato Anthonyaveva suggerito che le operazioni avevano permesso all'di prendere il controllo di quasi la metà dei territori occupati dai russi.

Guerra in Ucraina, Blinken: 'Non lasceremo che la Russia resti impunita' TGLA7

Durante la presidenza degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Antony Blinken userà l'occasione per condannare l'impiego del cibo come strumento di guerra, con specifico riferim ...Le notizie che giungono dal fronte orientale appaiono spesso ambivalenti e parlano dei bombardamenti russi sulle città e i ...