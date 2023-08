L'ottavoda parte dei Russi è durato circa tre ore, con i cittadini di Kiev costretti a rimanere nei rifugi. Segnalate diverse esplosioni, per fortuna senza provocare vittime o danni. Da ...Leggi anche- Russia, sempre più guerra di droni: la strategia di Kiev dietro raid su Mosca, droni su Kiev e Odessa. Putin andrà in Turchia da Erdogan Guerra- Russia, Mosca ...... lo ha riferito su Telegram il capo l'Amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riporta Rbc -. 03 ago 01:23 Kiev sottodi droni russi Kiev è nuovamente sotto l'...

Ucraina, attacco russo su Kiev: distrutti almeno 15 droni TGCOM

Kiev, 3 agosto 2023 – “Intercettati e distrutti 15 droni ” lanciati dalla Russia su Kiev. È il risultato della controffensiva ucraina avvenuta nella notte sui cieli della capitale, dove le linee di di ...L’allerta aerea è stata sospesa intorno alle quattro del mattino. L’ottavo attacco da parte dei Russi è durato circa tre ore, con i cittadini di Kiev costretti a rimanere nei rifugi. Segnalate diverse ...