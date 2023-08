Ucraina | attacco russo su Kiev | distrutti almeno 15 droni | Bombe sul filobus dei lavoratori a Kherson

... lo ha riferito su Telegram il capo l'Amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riporta Rbc -. 03 ago 01:23 Kiev sottodi droni russi Kiev è nuovamente sotto l'...Le forze armate ucraine ''hanno intercettato e distrutto nella notte quindici droni'' su Kiev. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhi Popko, spiegando che a essere abbattuti sono stati droni kamikaze iraniani Shahed. ''Secondo le informazioni di cui disponiamo al momento, nella capitale non ci sono state vittime, né ...... capo del Dipartimento per i crimini di guerra dell'ufficio del procuratore generale dell', che in una intervista all'agenzia di stampa Interfax -aggiunge al bilancio delle vittime ...

Ucraina, attacco russo su Kiev: distrutti almeno 15 droni TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 526. Kiev è ancora una volta sotto attacco da parte di droni russi. Secondo Zelensky, il Consiglio europeo dovrebbe approvare la decisione di avviare i negoziati ...