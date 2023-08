(Di giovedì 3 agosto 2023), 3 ago. (Adnkronos) - Più di 20russi sono stati distrutti nella notte durante un allarme aereo di tre ore ae nei dintorni della capitale. Lo ha riferito l'. L'amministrazione militare della città diha sottolineato che è l'ottavo giorno consecutivo di attacchi diShahed di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia sulla capitale. Non sono state segnalate vittime o danni.

Il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell'militare e attuale presidente della Fondazione Icsa, ha commentato la controffensiva di ...russa ma anchenella ...... ha accolto il volo speciale predisposto dal governo, un Boeing 767 dell'militare, che ... L'invasione russa dell', la crescente assertività cinese, i recenti sviluppi in Africa e l'...Per il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell'militare e attuale ... dimostra la grossolanità e l'arretratezza russa ma anchenella dottrina di impiego e nella ...

Ucraina: aeronautica, ‘abbattuti oltre 20 droni su Kiev’ Il Sannio Quotidiano

Lo ha riferito l'aeronautica ucraina. L'amministrazione militare della città di Kiev ha sottolineato che è l'ottavo giorno consecutivo di attacchi di droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati ...Kiev: “Danneggiate 40mila tonnellate di cereali”. Allarme della Polonia: elicotteri hanno violato il nostro spazio aereo ...