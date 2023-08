Tutte le gaffe di Fassino

... una suMaria, che voglio ringraziare ". "Ce la puoi fare". Lain diretta scatena Filippo BiscigliaAlbright e Aspen Strategy Group In una sua pagina Web, Aspen scrive della Albright: ' Ale ... Ad un orecchio disattento la frase poteva sembrare una "" ma, viste le cariche governative del ...La maleducazione regna sovrana, è un dato di fatto: automobilisti dile età, che noncuranti, parcheggiano ovunque per andare a fare la spesa, per intrattenersi nei ... cada in unacosì ...

De Luca definitivo sulle gaffe di Sangiuliano: "Invitatelo a feste e ... Il Riformista

Giulia Stabile commette una grossa gaffe ma si ribella agli insulti che le piovono subito addosso invece di aiutarla ...Giulia Stabile è finita nella bufera per aver scritto il proprio nome su un muro a Londra, che non sapeva essere un murales dedicato alle vittime del Covid.