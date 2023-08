Turisti perdono fotocamera a Napoli | trovata e restituita

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSmarriscono una macchina fotografica, un lavoratore dell’Azienda Napoletana di Mobilità (ANM) lancia l’SOS e laviene rinella frequentatissima stazione Toledo della metropolitana di, per intenderci quella definita la più bella d’Europa dal Daily Telegraph e dalla Cnn. E’ una storia a lieto fine quella raccontata su Facebook da Adolfo Vallini, dipendente e sindacalista dell’azienda di trasporti partenopea. Con quella macchina fotografica la coppia di visitatori pisani aveva immortalato i momenti salienti della vacanza all’ombra del Vesuvio. Presi dallo sconforto si sono rivolti, racconta Vallini, “al personale della stazione ANM in cui si trovavano, il quale prontamente ha contattato i colleghi della vicina stazione di Toledo chiedendo di controllare se la macchina fotografica fosse ...

questo rende l'esperienza a bordo ancora più particolare, perché mentre gli abitanti del Belgio non sembrano toccati dai panorami che si distendono e sia vista d'occhio, per i turisti è un'esperienza unica. Un quadretto che gli smartphones dei turisti, siano essi italiani o stranieri, non mancano di immortalare.

