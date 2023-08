Turisti gettano in mare una tartaruga di terra scambiata per caretta caretta | anziché salvarla la annegano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Unadierroneamente per una specie marina, è stata gettata inda passanti lungo la costa toscana tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto . Purtroppo, si trattava di unaterrestre incapace di nuotare, e il gesto sconsiderato ha portato alla sua morte per annegamento. I volontari dell'associazione TartA, impegnata nel recupero delle tartarughe...

Turisti gettano in mare una tartaruga di terra scambiata per caretta caretta, anziché "salvarla&q Gazzetta del Sud

