Tumori | Siracusano Fi | ' oblio oncologico legge di civiltà | bella giornata per Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proposta disul cosiddetto, un pacchetto di misure per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il provvedimento dovrà adesso andare all'esame del Senato, e ci auguriamo che Palazzo Madama possa dare il via libera definitivo nel più breve tempo possibile". Lo dichiara Matilde, sottosegretaria ai Rapporti con ile deputata di Forza Italia. Per l'esponente azzurra, "si tratta di unadi, e ringrazio per il grande impegno la collega Patrizia Marrocco, promotrice di questa pdl, e tutto il gruppo di Forza Italia, che introdurrà anche nel nostro Paese un ...