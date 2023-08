Tumori | Paita Iv | ' bene ok Camera | ora Senato farà la sua parte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La legge per il diritto all'oblio oncologico è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese. La malattia non è una colpa, come ha ribadito tante volte Maria Elena Boschi, che ringrazio davvero per l'impegno e la tenacia in questa battaglia contro ogni forma di discriminazione. Con l'approvazione all'unanimità alladi oggi si raggiunge un grande traguardo e si supera un'ingiustizia sociale. Ora faremo la nostraal. Avanti". Lo scrive sui suoi canali social la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia viva.