Tumori | oblio oncologico | cosa prevede la legge

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Dall'accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro. Sono alcuni degli ambiti in cui inciderà fortemente lasull', appena approvata all'unanimità alla Camera, grazie alla quale le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Sull'applicazione delle disposizioni dellavigilerà il Garante per la protezione dei dati personali. Ecco dunque, nel dettaglio, lache introduce il 'diritto all'a seguito di guarigione' oncologica. Ai fini della stipulazione ...